Mensa e scuolabus gratuiti per gli studenti ucraini giunti a Fucecchio

Per offrire un sostegno concreto alle famiglie che, in fuga dalla guerra, si rifugiano nel nostro territorio, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha deciso di applicare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa dei servizi di mensa e trasporto scolastico per tutti i bambini ucraini che si iscriveranno a tali servizi, compresi gli alunni della scuola superiore di secondo grado nel caso di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale. Una decisione volta a fronteggiare l'emergenza umanitaria garantendo il diritto allo studio e un'adeguata accoglienza in ambito sociale ed educativo.

Ad oggi sono già 20 i bambini e ragazzi provenienti dall'Ucraina presenti sul territorio comunale.

Il Comune di Fucecchio effettuerà un costante monitoraggio sull'andamento dell'emergenza, sul numero effettivo delle iscrizioni scolastiche degli studenti ucraini e delle istanze di accesso ai servizi di mensa e trasporto, così da rilevare tempestivamente eventuali costi aggiuntivi significativi che tale situazione potrebbe generare al fine di provvedere ai necessari correttivi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa