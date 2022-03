Spari nel bosco, beccati tre giovanissimi con una pistola modificata

Si sono sentiti diversi spari nelle campagne di Arezzo, all'Indicatore. A 'testare' un'arma modificata sono stati tre ragazzi, di cui un minore. La scoperta è avvenuta giovedì scorso per mano della polizia. La perquisizione di un'auto ha permesso il ritrovamento dell'arma, sotto il sedile posteriore, una feder riproduzione di una Glock. Doveva essere a salve ma la canna era stata modificata-

I controlli degli agenti hanno permesso inoltre di rinvenire, nella disponibilità di un altro ragazzo presente, un involucro di circa 30 grammi di hashish per il quale è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il minore è stato denunciato per porto di arma clandestina e affidato ai propri genitori.