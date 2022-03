"Ventilazione meccanica per le scuole empolesi": la proposta Fdi-Cdx a Empoli

Una mozione per avviare un percorso che porti all’installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle scuole empolesi. Questo uno dei 12 atti (su 23 totali) che Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli ha messo in discussione per il prossimo consiglio comunale del 29 marzo prossimo.

"Con la massima portata di ricambio dell’aria, sei o più ricambi per ogni ora, gli impianti di Ventilazione meccanica controllata (Vcm), installati in un ambiente chiuso abbattono più dell’80% il rischio di infezione da Sars CoV-2. Lo certifica uno studio condotto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la Regione Marche”.

Così i consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa, Federico Pavese e Gabriele Chiavacci, firmatari della mozione che impegnerebbe sindaco e giunta comunale a valutare tutte le opportunità per dotare tutte le scuole presenti sul territorio comunale di VCM in tutte le aule scolastiche, comprese le scuole superiori di secondo grado, non di competenza comunale ma che potrebbero essere coinvolte mediante collaborazione e protocolli d’intesa fra comune e Città Metropolitana di Firenze.

“Il fattore di abbattimento assicurato dalla Vcm è paragonabile a quello del vaccino: molto efficace e insostituibile come protezione dalla malattia, ma meno dal punto di vista della trasmissione. In sostanza la VCM, ben fatta, ha una capacità di contenimento della circolazione del virus doppia rispetto al vaccino”.

Concludono così Poggianti, Di Rosa, Pavese e Chiavacci che con la mozione chiedono anche che il comune si attivi verso Regione Toscana per avere notizia di eventuali risorse già disponibili per l’acquisto di ventilazione meccanica nelle scuole, sulla base dell’approvazione, di un ordine del giorno, in fase di bilancio preventivo, relativo al reperimento di fondi regionali per VCM.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli