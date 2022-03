Vinitaly di aprile attende la delegazione del Chianti

Dopo il successo dell'Anteprima 2022 – Chianti Lovers & Rosso Morellino che ha portato circa 2mila persone alla Fortezza da Basso di Firenze, con il lancio del merchandising (dalle magliette ai cappellini), ora il Consorzio Vino Chianti si prepara a partecipare, in presenza, a un altro importante evento dedicato al mondo del vino. Una consistente rappresentanza di produttori di vino Chianti sarà infatti presente al 54esimo Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile.

“La partecipazione in presenza al salone internazionale del vino e dei distillati dopo l’Anteprima a Firenze è un’altra grande opportunità per il vino Chianti - commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti Giovanni Busi -. Dopo lo stop agli eventi imposto dall’emergenza sanitaria, ora aziende e Chianti Lovers stanno finalmente tornando a incontrarsi dal vivo, per fare business o anche soltanto per riattivare quella socialità che sta alla base dell’amore per il vino che noi tutti condividiamo”.

Fonte: Consorzio Vino Chianti