Abc fa cadere la capolista Montecatini per un punto

“Ci proveremo”. Alla vigilia del match contro la prima della classe sono state queste le due parole pronunciate dall’Abc Solettificio Manetti che questa sera, però, ha fatto molto di più. Serviva un’impresa, e l’impresa è arrivata. La capolista si è arresa, l’orgoglio di questa Abc è andato oltre ogni pronostico e oltre ogni ostacolo. E forse, alla fine, quel 67-66 parla da solo. Un finale che fotografa una partita difficile da raccontare perchè a fare la differenza è stato qualcosa che non si vede, si sente. Quel classico “qualcosa in più” che stasera l’Abc Solettificio Manetti ha dimostrato di avere. Non è bastata l’assenza di Terrosi, non è bastato un Cicilano costretto ad uscire per un infortunio alla spalla (ti aspettiamo Cici!), non è bastata una situazione falli che, ad un certo punto del match, si era fatta davvero critica. E, soprattutto, non è bastata la squadra più forte del campionato a frenare la corsa di questa Abc. Metteteci l’intensità, la determinazione, la concentrazione, metteteci la volontà, e prima ancora metteteci il gruppo. Metteteci tutto questo, e il risultato è quello lì: 67-66. Crederci sempre, mollare mai. E’ così che nascono le imprese.

Quintetti

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali, Delli Carri

Gema: Marengo, Molteni, Neri, Ghiarè, Rasio

Avvio di gara su ritmi altissimi da entrambe le parti. L’Abc impatta forte in difesa e il recupero di Corbinelli lancia Belli in contropiede per il 13-4 che costringe coach Del Re al time out. Le triple di Ghiarè e Marengo ricuciono lo strappo (13-10 a metà frazione) fino al 17-15 a firma Rasio. Pucci e Belli toccano il nuovo +6, finchè il solito Marengo sulla sirena chiude 26-23.

Nella seconda frazione la Gema passa a condurre con Molteni e tocca il +5 (26-31), mentre sponda Abc Scali è costretto a sedersi per il terzo fallo personale e, dopo qualche minuto, Cicilano dovrà lasciare il campo per l’infortunio alla spalla. Così, quando Montecatini rischia di scappare, ci pensano Pucci e Corbinelli a tenere in scia i gialloblu (30-31), prima di un nuovo tentativo di allungo ospite che vale il 35-40. Ma ancora una volta un Corbinelli davvero sopra le righe, e onnipresente in difesa, infila il 39-40 che manda le squadre al riposo lungo.

Al rientro Gema tenta la fuga: Marengo-Ghiarè-Molteni e +9 in un amen (41-50). L’Abc continua a tenere alta l’intensità in difesa ma troppi errori in fase offensiva sembrano far girare pericolosamente l’inerzia in mano agli ospiti. Nel momento più difficile, però, Pucci sale in cattedra, seguito da capitan Belli che la mette dall’arco e Corbinelli che in penetrazione chiude 54-55.

Si arriva all’ultimo quarto, e sulla panchina gialloblu accade qualcosa. Accade che quella speranza cullata fin dalla vigilia diventa qualcosa di diverso: diventa consapevolezza. Allo stesso tempo accade qualcosa anche sulla panchina ospite in cui la pressione inizia a farsi sentire e si tramuta in nervosismo. E qui sta la chiave di volta. Perchè di fatto l’ultimo quarto è un emozionante botta e risposta che, quando parte l’ultimo giro di lancette, vede lampeggiare sul cronometro 64-64. E in questi momenti contano solo due cose: testa e cuore. Il tecnico di Rasio manda in lunetta Pucci per il 65-64, cui risponde Molteni che subisce fallo: 65-66 con 29 secondi sul cronometro. Dal time out esce l’Abc perfetta: l’ultima azione, quando la palla scotta davvero, è una lezione di freddezza e maturità. La palla gira perfettamente e arriva lì dove deve arrivare. Arriva da Scali che, sotto canestro, decide di coronare l’impresa: 67-66. Mancano dieci secondi, Gema ci prova ma stasera niente avrebbe potuto fermare questa Abc. Mamma mia, è tutto vero!

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – GEMA MONTECATINI TERME 67-66

Parziali: 26-23, 39-40 (13-17), 54-55 (15-15), 67-66 (13-11)

Abc Solettificio Manetti: Belli 15, Pucci 17, Trillò 2, Scali 7, Corbinelli 24, Delli Carri 2, Cicilano, Tavarez, Viviani ne, Lazzeri ne, Cantini ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Gema Montecatini Terme: Marengo 23, Bruni ne, Zampa 2, Molteni 17, Rinaldi ne, Lai ne, Rasio 16, Neri 4, Cellerini ne, Cei ne, Ghiarè 4. All. Del Re. Ass. Angelucci.

Arbitri: Zanzarella di Siena, Parigi di Firenza.

Fonte: Abc Castelfiorentino