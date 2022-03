I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti a partire alle 13.25 circa nel comune di Montale, in località Poggio Bollana per un soccorso a persona, dove un biker è caduto lungo un sentiero infortunandosi.

Il ferito è stato raggiunto dalla squadra dei vigili del fuoco per poi essere preso in carico dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.