Il cardinale Simoni a Montenero per invocare la pace in Ucraina

Venerdì 25 Marzo 2022, il Cardinale Ernest Simoni, si è recato a Livorno in visita al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, accolto da don Luca Giustarini Priore della Comunità dei Padri Benedettini Vallombrosani e da tanti fedeli giunti da ogni parte per pregare ai piedi di Maria ed incontrare il venerato Cardinale Simoni.

Il Porporato, ha scelto di farsi pellegrino a Montenero, per pregare in modo particolare per la pace nel mondo e nella martoriata Ucraina, proprio nel giorno dedicato alla solennità dell’Annunciazione del Signore, nel quale il Santo Padre Francesco ha indetto una speciale Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina, un gesto di speranza e di pace voluto dal Pontefice, che ha chiesto a tutti i vescovi del mondo di unirsi idealmente a lui in preghiera contro gli orrori della guerra.

Il Cardinale è conosciuto in tutto il mondo quale autentico testimone di pace e perdono, per i ventotto anni di ingiusta prigionia, tra lavori forzati nei campi di concentramento, nelle miniere e nelle fogne di Scutari, inflitti dal regime ateo comunista, il quale dittatore Enver Hoxha, per costituzione definì l’Albania il primo stato ateo del mondo.