La lettera di Betori al nuovo vescovo di Volterra: "Da te avremo aiuto nelle problematiche regionali"

Quest'oggi ha fatto il suo ingresso come vescovo di Volterra monsignor Roberto Campiotti. Ad accoglierlo oltre ai fedeli di Volterra anche l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, presidente dei vescovi delle diocesi toscane. Ecco la lettera di saluto.

"Caro fratello vescovo Roberto, personalmente e a nome dei vescovi della diocesi toscane, quale loro presidente, ti do il benvenuto nella comunione fraterna dell’episcopato della nostra regione.

Ti accogliamo assicurandoti la nostra collaborazione nel ministero che il Santo Padre ti ha affidato in una Chiesa particolare della Toscana di antichissima tradizione e di ricca vitalità pastorale, certi che anche da te avremo aiuto nelle problematiche che ci coinvolgono a livello regionale.

La realtà toscana in cui oggi sei entrato per esercitare il tuo ministero episcopale è caratterizzata, come è noto, da una forte varietà, che quando esalta i confini della diversità può scadere nel particolarismo, ma quando scopre la potenzialità dei legami fa sì che la singolarità degli approcci moltiplichi il valore dei risultati. Proprio perché è impossibile pensare il nostro mondo in termini di conformismo, la varietà vissuta nella comunione diventa sorgente di ricchezza. Ci offriamo così, noi e le nostre Chiese a te e alla Chiesa di Volterra, nell’orizzonte di una fraternità in cui crescere insieme.

Per questo poniamo il tuo arrivo tra noi sotto la protezione di San Lino e di tutti i Santi Volterrani e nel contempo della Beata Vergine Maria delle Grazie di Montenero e di tutti i Santi Toscani. La loro comunione nel cielo ispiri e sostenga la comunione tra noi su questa terra toscana. Benvenuto vescovo Roberto."