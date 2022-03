Accoltellato in piena notte a Scandicci: morto 50enne

Accoltellato un 50enne al termine di una lite in Piazza Piave a Scandicci.

Alle 3 circa di stanotte, un 50enne italiano, per cause in corso di accertamento, è stato accoltellato al torace e ad una gamba da un soggetto al momento non identificato. La vittima, trasportata in stato di incoscienza presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" in prognosi riservata, è morta successivamente nel pomeriggio.

Alla caserma Carabinieri di Scandicci si trova un sospettato la cui posizione è attualmente al vaglio.

Indagini in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di Scandicci e del Nucleo Investigativo di Firenze.