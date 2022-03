Padel e ortopedica, doppia inaugurazione a Cascina

Doppio taglio del nastro a Cascina, con le inaugurazioni dei nuovi campi di padel e della Franchi Sanitaria Ortopedia. Festa grande per il Tennis Padel Cascina, alla presenza di sindaco e giunta, in un’area che torna a vedere un po’ di luce. Nella zona sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno portato a una riqualificazione dell’area Spazzavento. Esibizioni di tennis, di padel e poi via al rinfresco con tanta musica a fare da cornice.

Nel pomeriggio è stata inaugurata anche la Franchi Sanitaria Ortopedia in via Tosco Romagnola 225, proprio là dove c’era il Centro Polifunzionale Piccioli. Ad investire sul territorio cascinese sono due lucchesi doc come Lilio e Matteo Franchi, con una scelta non casuale.

Al taglio del nastro c’era anche il sindaco Michelangelo Betti, che ha portato i saluti dell’amministrazione a tutto il personale della nuova attività. “In questa giornata abbiamo avuto altre due nuove aperture nel nostro Comune – ha spiegato Betti –. L’avvio di attività molto diverse tra loro conferma la vivacità di Cascina con iniziative che valorizzano gli spazi esistenti. Oltre alla Franchi Sanitaria Ortopedia, che recupera un ampio fondo commerciale sulla Tosco-Romagnola, c’è stata anche l’inaugurazione del Tennis Padel Cascina nell’area sportiva di Spazzavento. Si conclude così l’attesa di uno spazio per lo sport e di un ritrovato decoro”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa