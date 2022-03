Pallavolo Scandicci, contro Empoli non c'è sfida: secca sconfitta

La Timenet Empoli Pallavolo ha bissato il risultato del turno di andata vincendo ancora una volta 0-3 contro Pallavolo Scandicci nel derby disputato ieri sera al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino. La partita, durata anche in questo caso poco più di un’ora, ha registrato un andamento analogo con le giallonere costantemente in vantaggio in tutti i set, determinate a prendersi i punti necessari ai fini della classifica. Un match senza time-out da parte del tecnico empolese Marco Dani che ha comunque sfruttato l’occasione per schierare tutte le sue ragazze in campo, sperimentando così più schemi di gioco.

“E’ stata una partita in cui la classifica ha pesato sia per noi che per loro – commenta la schiacciatrice Adele Scardigli a fine gara – nel senso che per quanto ci riguarda era importante conquistare tre punti e quindi siamo andate là con la voglia di vincere. Dal canto loro, le nostre avversarie non hanno lottato quanto ci aspettavamo. Considerando la nostra motivazione, in campo abbiamo spinto di più e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco adattandolo alle avversarie. Dopo la sconfitta del penultimo incontro questa vittoria ci voleva per darci la carica necessaria per affrontare la prossima impegnativa sfida contro la prima in classifica. Scenderemo in campo con la stessa voglia di andare a prenderci il risultato, poi se riusciremo nell’impresa saremo certamente più contente”.

La Timenet è partita subito bene prendendo le distanze prima a quota 1-6 e poi superando il raddoppio con uno schiacciante 5-13 su cui il coach della Scandicci, Christian Tammone, ha chiesto il suo secondo break. Le padrone di casa hanno tentato una reazione recuperando punti che tuttavia non sono bastati a colmare le lunghezze che le separavano dalle ospiti. Quest’ultime hanno così potuto chiudere agevolmente il set a proprio favore per 15-25.

L’andamento del match non è mutato nel secondo parziale con la Timenet costante nella sua determinazione a portare rapidamente a casa il risultato e la Pallavolo Scandicci sempre all’inseguimento. A poco sono valsi gli sforzi del tecnico Tammone di infondere nuova linfa alle sue ragazze effettuando, come il suo collega giallonero, più sostituzioni per ritrovarsi comunque a metà parziale a quota 9-16 e, nello spazio di pochi minuti, a 15-21 senza andare oltre. La Timenet infatti ha vinto di nuovo di misura 15-25.

Nel set successivo la Pallavolo Scandicci cerca di limitare i danni riuscendo in un inseguimento più ravvicinato nella fase iniziale che le vale il 5-7. Tuttavia le giallonere riescono abilmente a smarcarsi mettendo giù i palloni che consentono loro di accumulare punti di vantaggio sino al 9-16. Da metà parziale la resa nella metà campo avversaria si fa sempre più sentire e così la Timenet si porta in sicurezza a quota 14-21 da cui poi arriva a chiudere i giochi in scioltezza 16-25.

Ad attendere le empolesi, adesso seste in graduatoria con 29 punti, il prossimo week end ci sarà la sfida importante in casa contro l’attuale capolista Matec Volley Spezia che guida la classifica con 42 punti. L’appuntamento da non perdere per tutti i tifosi è per domenica 3 aprile alle ore 17.00 al PalAramini.

TABELLINO:

PARZIALI: 15-25; 15-25; 16-25.

ARBITRI: Davide Iosca e Alice Crivellente.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Scardigli (10), Mancuso (10), Giubbolini (7), Donati (12), Marocchini (2), Meini (1), Forconi (4), Morelli, Guidi.

PALLAVOLO SCANDICCI: Prosperi (7), Bolognini (1), Niccoli (3), Fatticcioni (10), Magherini (4), Coluccini (1), Ghiotto, Napolitano (3), Cardenas (1), Dri, Lancioni, Sinforici, Migliarini, Maccanti (L, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Scardigli, Mancuso, Giubbolini, Donati, Marocchini, Meini.

STARTING SIX PALLAVOLO SCANDICCI: Prosperi (capitano), Bolognini, Niccoli, Fatticcioni, Magherini, Coluccini (L), Ghiotto.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo