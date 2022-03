Un mezzo per i ragazzi autistici, la raccolta fondi Coop Pistoia con Agrabah

Nell’ambito dei progetti Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, la sezione soci Coop Pistoia collabora con Agrabah per finanziare l’acquisto di una vettura per il trasporto dei ragazzi, utile a sostenere i percorsi di vita indipendente a loro dedicati. Con l’auto, la campagna Il fine giustifica il mezzo potrà dare ai ragazzi l’opportunità di svolgere attività di atletica e sportive in genere, accedere ad altre di carattere teatrale, culturale, ludico e partecipare a occasioni di socializzazione.

La raccolta fondi è partita lo scorso 24 marzo e durerà 40 giorni.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Si può contribuire su Eppela partecipando alle iniziative promosse dalla sezione soci Coop.

“La nostra associazione è nata 20 anni fa - spiegano da Agrabah - e da allora ci occupiamo di autismo dall’età evolutiva a quella adulta. Oggi, in particolare, ci preme sostenere il progetto di vita dei ragazzi, offrendo loro opportunità abitative, di lavoro, di ambienti utili a sviluppare una vita autonoma quando non potranno più contare sull’assistenza delle famiglie. Proprio a tale scopo è in corso di realizzazione un appartamento nella frazione di Bonelle (PT) dove i giovani adulti con autismo saranno supportati dalla presenza di operatori appositamente formati e dove potranno abituarsi gradualmente, seguendo una sorta di training, all’indipendenza. Per loro l’auto rappresenterà un piccolo ma fondamentale tassello verso l’autonomia”.

"Sosteniamo questa raccolta fondi - fanno sapere dalla sezione soci Pistoia - perché mette al centro inclusione e socialità. La raccolta fondi servirà ad acquistare un mezzo che per tanti ragazzi può fare la differenza fra partecipare ad attività sportive, ludiche o culturali o restare a casa. L’auto infatti potrà sostenere la partecipazione degli utenti adulti a progetti e utili alla promozione dell’autonomia personale, promossi anche nell’ottica del «dopo di noi». Per questo invitiamo tutti i cittadini a contribuire al crowdfunding, anche con una piccola donazione o partecipando agli eventi organizzati dalla sezione soci".

La collaborazione fra la sezione soci Coop di Pistoia e Associazione Agrabah dura da tempo e nell'occasione della raccolta fondi Pensati con il Cuore sarà possibile contribuire anche acquistando nei Coop.Fi della zona le confetture del Baggiolo, eccellenza gastronomica del territorio. Per ogni confettura acquistata parte del prezzo verrà devoluto alla campagna Il fine giustifica il mezzo.

Programma eventi a sostegno della campagna di raccolta fondi

per i progetti dell’associazione Agrabah in collaborazione con Fondazione Il cuore si scioglie:

2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo:

spettacolo teatrale al teatro Manzoni di Pistoia

Compagnia teatrale Il Rubino ne “L’albero delle parole” di Maura Del Serra, storia apocrifa di Don Milani con adattamento e regia di Dora Donarelli.

Biglietti (10 euro) in vendita alla biglietteria del teatro Manzoni. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di Agrabah.

5 aprile:

cena al circolo Arci di Bonelle (PT)

Costo: 15 euro. Prenotazioni al numero 371 1381839.

9 aprile:

open day alla Casa di Gello (PT)

Porte aperte alla Casa di Gello con possibilità per il pubblico di visitare gli spazi del centro per l’autismo e della farm, nonché di conoscere i progetti di Agrabah e della Fondazione Raggio Verde, con presenza di giochi e animazione.

Fonte: Ufficio Stampa