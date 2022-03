Il Vespa Club Valdelsa torna in strada con la 100 Km nel Chianti

Dopo due anni di stop a causa del Covid il Vespa Club Valdelsa annuncia l’apertura dal prossimo lunedì delle iscrizioni per il suo appuntamento giunto all’ottava edizione.

Il 26 giugno si svolgerà il raduno vespistico “100 Km nel Chianti” Memorial Leonardo Bruni inserito nel calendario nazionale del Vespa Club Italia, lo annuncia attraverso il proprio sito www.vespaclubvaldelsa.it e i canali social Facebook e Instagram.

Sempre disponibile nel supporto il comune di Poggibonsi, quest’anno si arricchisce con orgoglio di due importanti collaborazioni: l’associazione Via Maestra di Poggibonsi e un grande brand internazionale del mondo vinicolo Piccini Wines 1882 che ha deciso di supportare questa manifestazione nel legame con la tradizione ed il territorio in occasione del 140° anniversario della sua nascita proprio in Valdelsa.

“Due collaborazioni importanti e fondamentali dopo due anni difficili, per ripartire a bordo delle nostre vespe facendolo in grande stile, orgogliosi del nostro gruppo di vespiste/i e della collaborazione dei nostri partner, in un momento sicuramente difficile nel quale è necessario provare a ripartire con un po’ di fiducia” fanno sapere dal Vespa Club.

La partenza che sarà scaglionata avverrà da piazza Berlinguer a Poggibonsi alle ore 9, un giro che attraverserà il chianti (Castellina, Radda e Gaiole) per ritornare in Valdelsa, con un percorso su strade asfaltate, fra vigne, curve e sali scendi.

Sabato 25 invece in centro a Poggibonsi sarà possibile partecipare a dei giochi in vespa ed ammirare un’esposizione di vespe fra cui quelle del socio fondatore prematuramente scomparso Leonardo a cui è intitolato il Memorial, vespe che identificano la tradizione italiana e toscana dal 1946 ai giorni nostri.

Quindi non resta ai vespisti che iscriversi e agli appassionati di segnarsi le date ed attendere il passaggio dello “sciame” vespistico dello scooter più diffuso al mondo, dell’icona per eccellenza del Made in Italy.

Fonte: Vespa Club Valdelsa