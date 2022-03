Abc, i risultati del vivaio castellano

Per l'Abc in campo Under 15 Eccellenza, Under 14 Elite e Minibasket. Riposo per Under 13 e Under 17 Femminile, mentre l’Under 16 Silver scenderà in campo mercoledì contro Laurenziana.

Under 15 Eccellenza

Come già aveva annunciato la matematica, i ragazzi di coach Alessandro Mostardi si congedano dalla prima fase con uno splendido primo posto chiudendo con la ciliegina sulla torta. I gialloblu, infatti, battono a domicilio la Virtus Siena per 59-65 al termine di una gara bella e combattuta, seppur ininfluente ai fini del primato in classifica. Una gara di fatto indirizzata nella seconda frazione, dopo un primo quarto scivolato via in perfetto equilibrio. Al 10′, infatti, le squadre sono appaiate a quota 19, ma nel secondo periodo la truppa castellana si stringe in difesa e scappa in attacco piazzando un break di 9-25 che manda tutti al riposo lungo sul 28-44. Nella ripresa la Virtus accorcia ma i gialloblu restano in controllo e amministrano fino alla sirena.

Adesso attesa per gli spareggi, che inizieranno con gli ottavi di finale: le prime otto classificate di ciascuno dei due gironi si affronteranno in una gara unica in casa della migliore classificata con l’Abc che, nello specifico, incontrerà l’ottava del girone B. Le vincenti di ogni spareggio approderanno ai quarti, che si svolgeranno secondo la stessa formula, e le cui quattro squadre vincenti saranno ammesse alla Final Four per il Titolo regionale. Da qui, la vincente approderà di diritto alle Finali Nazionali, mentre la seconda e la terza classificate saranno ammesse agli spareggi interregionali.

VIRTUS SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 59-65

Parziali: 19-19, 9-25, 18-11, 13-10

Tabellino: Ticciati 27, Carzoli 6, Grassi, Bufalini, Filomeno 11, Vallerani 7, Niccolini 1, Casadei, leti 4, Marchetti, Borghesi 9. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.



Under 14 Elite

Continua a vincere anche il gruppo Under 14 che al PalaBetti batte il Pino Firenze per 76-55 difendendo nuovamente l’imbattibilità e il primo posto in classifica quando mancano quattro gare al termine della prima fase. Gara subito incanalata dalla formazione castellana, che approccia su ritmi altissimi trovando buone giocate in attacco e chiudendo il primo quarto sul 29-19, vantaggio che gestisce nella seconda frazione fino al 40-32 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi il break decisivo: un parziale di 21-8 scava il solco e al 30′ il tabellone segna 61-40. Così, nell’ultimo quarto, i gialloblu devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 3 aprile alle ore 11.30 sul parquet della Sancat.

ABC CASTELFIORENTINO – PINO FIRENZE 76-55

Parziali: 29-19, 11-13, 21-8, 14-15

Tabellino: Garbetti 3, Agbegninou 15, Bianchi 4, Baldi 4, Zecchi 24, Matteini 15, Bonora 7, Ciulli 1, Pieri 2, Marzi, Fedeli, Crisafi 1. All. Mostardi. Ass. Cantini.



Minibasket

Nel weekend del Minibasket gialloblu in campo Esordienti e Scoiattoli.

Gran bella vittoria casalinga per gli Esordienti di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini, che si sono imposti sul Pino Firenze al termine di una sfida bella e combattuta. Gli Scoiattoli di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini, invece, che per la prima volta si sono presentati unendo i gruppi Giallo e Blu, hanno preso parte, insieme a Etrusca San Miniato e Basket Ponsacco, al torneo organizzato dal Basket Calcinaia, che ringraziamo per l’invito e per averci regalato un bellissimo pomeriggio all’insegna del Minibasket.

Fonte: Abc - Ufficio stampa