Al via le iscrizioni online per i nidi d’infanzia e Centro Zerosei di Empoli

A partire da lunedì 4 aprile si apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia e al Centro Zerosei di Empoli. I servizi educativi sono preziosi contesti che offrono al bambino cura, stimoli, relazioni con altri bambini, occasioni per sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente sicuro, stimolante e bello e alla famiglia ascolto, sostegno e opportunità di partecipazione alla vita del servizio.

L'impegno della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione e delle Amministrazioni comunali sono rivolte alla promozione continua della qualità educativa dei servizi per l'infanzia, perché l'educazione, a partire dai primi anni di vita, è una responsabilità che deve impegnare non solo le famiglie, ma l'intera comunità, in modo da garantire a tutti i bambini il diritto di crescere bene e di beneficiare delle migliori condizioni di vita.

Le iscrizioni per i nidi d’infanzia/Centrozerosei potranno essere effettuate esclusivamente online.

Iscrizioni aperte fino alle 12 di sabato 7 maggio 2022 per i nati dal 1 gennaio 2020 al 6 maggio 2022, fascia età piccoli, medi e grandi. Dal 7 al 31 maggio 2022 potranno essere presentate le iscrizioni per le bambine e i bambini nati in questo periodo. Possono presentare la domanda soltanto i genitori delle bambine e dei bambini che risiedono nel Comune di Empoli. Il portale sarà attivo soltanto a partire dalle 10 del 4 aprile 2022 e non prima.

COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE – Collegandosi all’indirizzo online https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una di queste modalità: credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi.

Coloro che invece non hanno possibilità di avanzare la domanda online per mancanza della strumentazione tecnologica è possibile fissare un appuntamento entro e non oltre venerdì 29 aprile 2022 con gli operatori dell’ufficio relazioni con il pubblico contattando il numero 0571 757999 nei giorni da lunedì al giovedì dalle 8 alle 18.30, il venerdì dalle 8 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

INFORMAZIONI E MODULISTICA – Tutte le informazioni che riguardano la compilazione della domanda di iscrizione sono reperibili nella sezione apposita all’indirizzo.

Si può anche contattare il servizio educativo dell’infanzia ai numeri 0571 757734 o 757625. Per frequenza e contribuzione consultare il sito del comune di Empoli (sezione ‘Modulistica’ – scheda informativa).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Potrà essere effettuato tramite PagoPA alle banche o con l’Home Banking, alle Poste (per il momento soltanto agli sportelli abilitati al canale Post Pay), grande distribuzione, SISAL, tabaccai, App IO, App Open Toscana, portale regionale IRIS.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa