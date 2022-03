ANC, costituito nucleo di Protezione Civile di secondo livello

Sabato 26 Marzo è stata per noi e per gli altri nuclei di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri della Regione Toscana una giornata storica. Consapevoli di voler raggiungere un importante obiettivo abbiamo unito le energie e le professionalità per costituire un nucleo di Protezione Civile di secondo livello in grado di interfacciarsi in modo organico e puntuale con le esigenze di tutti i cittadini della Regione Toscana. Era un obiettivo che ci eravamo già prefissi di raggiungere prima della grande emergenza pandemica Covid-19 ed oggi, forti di questa grande esperienza di vita, abbiamo costituito presso la sede del nucleo di Protezione Civile di Prato un nuovo organismo costituito da venti nuclei di Protezione Civile aderenti all'Associazione Nazionale Carabinieri della Toscana capace, sia per risorse umane che per mezzi, di far fronte a numerose emergenze di ogni tipo. All’evento erano presenti il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, il Colonnello Francesco Zamponi Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e l’Ispettore Regionale A.N.C. Col. Salvatore Scafuri. Per il nucleo di Protezione Civile ANC di Fucecchio era presente il Presidente Dott. Arch. Salvatore Spitaleri che ha avuto l'onore di firmare la formazione di questa nuova entità ed ha dichiarato: “Finalmente siamo pronti! abbiamo raggiunto quella maturità necessaria per dare forza alle nostre capacità... Siamo nati in un momento storico di grande necessità, abbiamo dato il nostro contributo a tutti i cittadini della Regione Toscana senza mai tirarci indietro ed abbiamo contribuito a regalare un sorriso a tutte quelle persone che in modo diretto e indiretto sono stati colpiti dall'emergenza Covid. Ci siamo resi conto che siamo una nuova realtà capace di dare, con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto in quanto carabinieri, una mano di aiuto alle persone che hanno bisogno. Crediamo in questa nuova forza e per questo abbiamo deciso di metterci insieme".

Nucleo di Protezione Civile A.N.C. di Fucecchio