Angeli del Bello, intenso calendario di pulizie a Firenze

Saranno 2 mesi di importanti iniziative per la Fondazione degli Angeli del Bello di Firenze, la ONLUS che conta oltre 3.500 volontari volta a sensibilizzare i cittadini sui temi del civismo e decoro urbano. Mentre proseguono i “sabati del decoro”, dove oltre 50 persone in due appuntamenti si sono impegnate nella cura dell’ambiente urbano e della propria salute, unendo sostenibilità, senso civico e buonumore, intenso il calendario degli appuntamenti fino alle vacanze estive.

Oggi una novità assoluta nei progetti della Fondazione: appuntamento alle 16.00 con l’Ortobioattivo con Andrea Battiata, che illustrerà ai partecipanti come “affiancare” la natura da zero, riproducendo un terreno il più vicino possibile a quello dei boschi ed utilizzando Terra vulcanica, Compost di foglie + compost di aghi di pino + boschi, Compost di lombrichi, Concime naturale (da fermentazione di altre piante), Micorrize e Polvere di roccia. Per partecipare a questa attività, che si terrà presso la Casa del Bello e sarà in calendario ogni settimana, è prevista la prenotazione all’indirizzo eventi@angelidelbello.org ed un piccolo contributo economico.

A fianco dei "Camminpulendo" e degli appuntamenti del lunedì ogni, ogni giovedì il calendario della Fondazione fino a giugno prevede laboratori di riciclo per i più piccini, visite con guide esperte in luoghi di bellezza curati dalla Fondazione (I° appuntamento il 3 aprile a Villa Petraia), giornate dedicate ai mercatini e tanto altro.

Fonte: Alia Servizi Ambientali