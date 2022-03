Basket Colle di Val d'Elsa, tutti invitati alla cena degli Sporkenz

Sabato, a partire dalle 20:30 presso il palazzetto dello sport di Colle, i ragazzi della prima squadra di basket di Colle di Val d'Elsa, soprannominati ormai da tutti come "Sporkenz" invitano tutta la cittadinanza al nuovo appuntamento con la "cena colligiana", una serata da passare in compagnia con tante associazioni di Colle (sportive e non) e di tutti coloro che vorranno aiutare il progetto della Asd Sporkenz Colle che punta grazie al supporto di tanti tifosi a vincere il campionato di promozione e riportare i colori biancorossi nella serie D vinta qualche anno fa nella storica conquista della serie C. Dopo la recente riconquista della testa della classifica attuale ed in attesa di conoscere la griglia completa dei playoff che inizieranno il 1 di maggio, la cena sarà servita dai giocatori e durante la serata non mancheranno le occasioni di intrattenimento e la lotteria Pasquale con il primo premio offerto dalla ditta Masoni, un uovo gigante targato Sporkenz con una simpatica sorpresa all'interno.

Il menù della cena prevede antipasti, due primi, secondo, contorno e dolce, caffè, acqua e vino.

Per info e prenotazioni contattare il 3348025517

Fonte: Ufficio Stampa