Bimba di 5 anni si perde al mercato delle Cascine, aiutata dalla polizia

Ieri pomeriggio una bimba di appena cinque anni si era persa al mercato delle Cascine a Firenze: camminava da sola tra i passanti, impaurita e disorientata, chiamando continuamente la mamma. Una signora, notando la scena, ha immediatamente allertato il 112Nue e la Polizia di Stato si è precipitata in soccorso della piccola in viale Abramo Lincoln.

Appena la bambina ha visto gli agenti inizialmente ha mostrato una certa diffidenza, ma i poliziotti della volante del Commissariato San Giovanni hanno capito subito come rompere il ghiaccio: dopo averle preso qualcosa da bere, si sono messi a giocare con lei, riuscendo così a tranquillizzarla.

"Ho cinque anni e vado all’asilo" ha detto, dopo essersi presentata, ai suoi nuovi amici in divisa che si sono subito dati da fare per avere più informazioni possibili per rintracciare la sua famiglia.

Dopo alcune ricerche, gli agenti sono riusciti a contattare i genitori: il padre e la madre, impauriti e in forte stato di agitazione per l’accaduto, hanno raggiunto di corsa l’auto della Polizia potendo così riabbracciare con gioia la loro bambina sorridente.