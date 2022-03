Chiude il Mandela, 800mila dosi in 13 mesi. Vaccinazioni a San Salvi e Santa Rosa

E’ domani l’ultimo giorno di attività del Mandela Forum, il più grande Hub della Asl Toscana centro e della regione che in 13 mesi, da febbraio 2021 a oggi, ha visto inoculare oltre 819mila dosi, con punte che hanno sfiorato le 25mila vaccinazioni a settimana ma che nell’ultimo periodo sono scese a circa 3000 dosi.

Così, mentre a pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza il Mandela si appresta a tornare alla sua funzione originaria, l’Azienda riorganizza la rete dei centri vaccinali su Firenze in modo da assicurare una disponibilità in linea con la richiamata attuale domanda.

L’offerta sarà erogata presso la palazzina 29 di San Salvi, attiva da venerdì 1° aprile per le vaccinazioni già in agenda al Mandela, che entrerà a regime da lunedì 4 aprile con un orario di apertura settimanale ancora in definizione, ma con molta probabilità su sei giorni, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.

Su Firenze sempre da lunedì 4 aprile sarà attivata anche una seconda sede territoriale individuata nel presidio Santa Rosa con apertura su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 18.30.

Con la chiusura del Mandela cessano anche le funzioni svolte dalla centrale di tracciamento che saranno assorbite dalle strutture territoriali di Igiene Pubblica.

Oltre alle sedi fiorentine, le altre strutture vaccinali della Asl Toscana centro rimangono Pegaso a Prato dal lunedì al sabato con orario 8-18 (domenica chiuso); Ceppo a Pistoia dal lunedì al venerdì con orario 14-20, sabato con orario 8-20 (domenica chiuso) e dall’11 aprile il sabato solo il pomeriggio dalle 14 alle 20; Sesa a Empoli, martedì, giovedì e sabato con orario13-19, mercoledì e venerdì con orario 8-14 (domenica chiuso); I Gigli dal lunedì al venerdì con orario 15-20 (fino al 30 aprile).

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa