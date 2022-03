Concorso Rospigliosi, musica protagonista a Lamporecchio

La direzione artistica dell’Edizione 2022 del Concorso Musicale Giulio Rospigliosi è lieta di annunciare, dopo la lunga parentesi pandemica, la ripresa della nostro storico evento musicale in presenza, organizzato come sempre dall’Associazione Cultura e Musica Rospigliosi in collaborazione con il Comune di Lamporecchio e il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Una ripresa più che promettente, che oltre ad un record di iscrizioni presenta importanti novità che fanno del Concorso Giulio Rospigliosi un’eccellenza regionale e nazionale sempre più inserita tra i Concorsi Musicali di rilevanza internazionale.

Quest’anno, il concorso Pianistico si fregia della presenza e dell’accompagnamento dell’Orchestra città di Grosseto diretta dal Maestro Valentin Doni accolta nel Teatro Comunale di Lamporecchio che apre le sue porte al Concorso. Questa apertura orchestrale è un ulteriore salto di qualità per il nostro Concorso che vanta livelli musicali, organizzativi e partecipativi altissimi e di respiro mondiale.

Immancabile la mostra di liuteria allestita negli spazi di Villa Rospigliosi dall’uno al 3 aprile, diretta e organizzata da Mattia Dugheri.

Diventa internazionale il Concorso di Musica da camera e il Premio pianistico Rospigliosi (senza limiti di età con prova unica di 25 minuti), sempre internazionale il Premio Schumann pianistico (con tre prove). Per festeggiare la ripartenza, i tre giovani finalisti del Premio Schumann saranno accompagnati dall’Orchestra città di Grosseto diretta dal Maestro Valentin Doni. Il concerto dei tre finalisti si svolgerà presso il Teatro Comunale di Lamporecchio il 7 aprile alle ore 21:00.

Come sempre le audizioni sono aperte al pubblico per tutti i concorsi dalle 9:00 alle 13.30 e dalle 15:00 alle 19:00. Come aperti al pubblico sono i concerti dei finalisti. Anche quest’anno la coop di Lamporecchio e alcuni negozi accoglieranno nei loro spazi pianoforti a libero uso dei candidati che potranno così esercitarsi durante tutta la durata del concorso.

Fonte: Ufficio Stampa