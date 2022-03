Consultori per donne ucraine anche a Empoli e Santa Croce

Si allarga la rete dei consultori aziendali dedicati alle donne ucraine incinta o che hanno partorito da poco. Attivi già a Firenze presso il presidio Palagi e a Prato presso il Centro Salute Donna, altri ambulatori apriranno entro il 1° di aprile anche a Pistoia, a Montecatini, a Empoli e a Santa Croce sull’Arno. Entro pochi giorni quindi future mamme, neomamme e tutte le donne in fuga dall’Ucraina e giunte sul territorio di competenza della Asl Toscana centro, troveranno ambulatori e servizi per la salute femminile a loro dedicati.

In ogni sede è presente insieme a un medico ginecologo e a una ostetrica, anche un mediatore linguistico. Tutti gli ambulatori sono ad accesso diretto.

"Dopo l’apertura su Firenze, avevamo annunciato che l’impegno per allargare la rete aziendale sarebbe stato massimo – dichiara Valeria Dubini, responsabile dei Consultori aziendali della Asl Toscana centro e referente Codice Rosa – Con soddisfazione possiamo dire che i consultori per le donne ucraine a giorni saranno attivi su tutti i territori. E’ il contributo della nostra Azienda a questa situazione così complessa".

A Empoli (entro il 1° aprile) l’ambulatorio è alla Casa della Salute di Vinci, a Sovigliana, il lunedì mattina dalle 12 alle 14;

a Santa Croce presso la sede consultoriale, via Mainardi 2, il primo e terzo giovedì del mese dalle 8.30 alle 9.30;

a Prato l’ambulatorio, già attivo, si trova presso il Centro Salute Donna via Cavour 89 all’interno dell’ospedale Misericordia e Dolce ed è aperto il martedì dalle 13.30 alle 15.30;

a Pistoia (entro il 1° aprile) presso il Centro Donna in piazza San Bartolomeo, 5 con apertura il giovedì dalle 14 alle 15 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30;

a Montecatini (entro il 1° aprile) presso il Centro Donna in via San Marco 40 con orario lunedì dalle 12 alle 13.

a Firenze (entro il 1° aprile) l’ambulatorio, già attivo, si trova presso il presidio Palagi in viale Michelangiolo, 41 e si tiene tutti i martedì dalle 14 alle 16. L’email di riferimento per Firenze è consultorio.ucraina@uslcentro.toscana.it.

Per questi tre territori, Prato, Pistoia e Montecatini l’email di riferimento a cui scrivere per informazioni è salutedonna.prato@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Asl Toscana Centro