Coronavirus, disagi nel trasporto pubblico a Pisa

Per la giornata di domani, martedì 29 marzo, a causa di un ritorno di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando vari conducenti, sono previsti disagi nel trasporto pubblico su gomma a Pisa città. Nonostante il lavoro straordinario degli uffici movimento e il contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti, per cause direttamente o indirettamente legate al Covid, vi saranno riduzioni dei servizi urbani in tutte le fasce orarie.

Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa