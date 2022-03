Corsi per Under 29 che non studiano né lavorano: le opportunità con Formatica

Secondo l'ultima rilevazione dell'osservatorio regionale educazione e istruzione, in Toscana oltre il 15% dei giovani tra i 18 e i 29 anni non studiano né lavorano rientrando nella categoria NEET. Per arginare il fenomeno Formatica Scarl, grazie al sostegno economico della Regione Toscana, ha messo in campo una serie di azioni mirate offrendo una formazione specifica su più ambiti professionali. L’opportunità è stata prontamente colta da 30 giovani la cui iscrizione ha permesso la partenza di dieci corsi (affinché un'edizione di un corso NEET si attivi, basta la presenza di almeno tre corsisti). Ma niente paura: indecisi e ritardatari potranno iscriversi ad altre 10 edizioni a partire da mercoledì 30 marzo fino a lunedì 11 aprile.

I corsi, tutti della durata di 100 ore, sono distribuiti sulle maggiori province toscane ma con il vantaggio di poterli frequentare in FAD (didattica a distanza), ad esclusione, per ovvie ragioni, del modulo 'pane e pizza' che viene erogato a Pisa (esaurito a Lucca), in due edizioni. Gli altri corsi ancora aperti con didattica a distanza riguardano i seguenti ambiti: social media manager (per le province di Pisa e Firenze), grafica (ultimo corso a Pisa) e contabilità (ultime edizioni a Pisa, Firenze e Pistoia).

L’obiettivo di Formatica, spiegano dall'azienda, è quello di "fornire conoscenze e competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo del giovane sulla base dell’analisi dei suoi obiettivi di crescita professionale e delle sue potenzialità, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi gratuiti di alta formazione, rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale". All’interno dei percorsi si prevede anche una parte di supporto alla creazione di impresa e lavoro autonomo, in raccordo con gli strumenti regionali esistenti, al fine di far acquisire ai giovani le competenze utili al loro progetto di avvio d’impresa e lavoro autonomo e alla gestione dell’attività. Il tutto nell’ottica di non disperdere risorse umane importanti, offrendo delle possibilità che esulano dal contesto scolastico tradizionale.

Per avviare la procedura di iscrizione è necessario essere iscritti al portale regionale "Garanzia Giovani".

Per info e iscrizioni contattare Formatica ai numeri 0586994080 (per Livorno e Pistoia), 050 580187 (per Pisa) e 0574966555 (per Prato), oppure scrivendo una mail a neet@formatica.it. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.formatica.it/corsi-gratuiti-neet.

Fonte: Formatica Scarl - Ufficio stampa