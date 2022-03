Delegazione cubana ricevuta dal presidente del Consiglio comunale fiorentino

Ricevuta dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani la delegazione del Circolo fiorentino dell’Associazione di amicizia Italia Cuba e il dottor Rodolfo Arencibia Figueroa, presidente del Gruppo tecnico nazionale delle piante officinali dell’ACTAF (Associazione Cubana Tecnici Agricoli e Forestali e Direttore del Progetto multisettoriale ECTI - Sierra Maestra - Entidad Cientifica Tecnologica y Investigaciones). Il dottor Arencibia è collaboratore scientifico del Gruppo Aboca che è partner del Comune di Firenze nella gestione delle farmacie comunali.

“Si è parlato dell’opportunità di favorire una collaborazione tra Firenze e La Havana, città già unite dall’arte. Come Consiglio comunale – spiega il presidente Luca Milani – abbiamo votato una risoluzione il 1° giugno 2020 dove Firenze ha chiesto la fine del ‘bloqueo’, ovvero la fine dell’embargo contro Cuba visto che proprio nel periodo di maggior urgenza sanitaria in Italia, a causa della pandemia da Coronavirus, la Repubblica di Cuba, inviò una Brigata medica esperta di gravi epidemie, composta da cinquantatré medici. Inoltre la Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazioni ha approvato una mozione per un riconoscimento al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias 'Henry Reeve', che intervenne a sostegno delle strutture sanitarie nei messi più drammatici della pandemia”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa