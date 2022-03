Elio canta Jannacci, impredibile show a Castelfiorentino

Prosegue la stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica di Vania Pucci. Il mese di marzo si chiude con una tra le esibizioni più attese.

Giovedì 31 Marzo alle ore 21,00 si esibirà infatti Elio in “Ci vuole orecchio”. Imperdibile tassello del mosaico della stagione castellana, lo spettacolo è un omaggio al grande Enzo Jannacci che verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio. Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, assieme a Elio, cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora.

A loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica, alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o a Gadda. Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride non è una persona seria”.

Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi, ai confini del surreale. Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, che verrà riproposto da Elio… chi se non lui!

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono naturalmente le vigenti normative anti Covid e in particolare il Green pass rafforzato e l’uso di mascherine Ffp2.

Giovedì 31 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

CI VUOLE ORECCHIO

Elio canta e recita Enzo Jannacci

con Seby Burgio – pianoforte, Sophia Tomelleri – saxofono, Pietro Martinelli – basso elettrico e contrabbasso, Martino Malacrida - batteria, Giulio Tullio - trombone

Produzione: AGIDI in co-produzione con International Music and Arts

arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri

regia e drammaturgia di Giorgio Gallione

in scena Elio

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20/ridotto € 18

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16 - biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it (biglietti esauriti online)

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino