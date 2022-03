Festival Leggenda, comune di Empoli alla ricerca di sponsor

Il comune di Empoli ha pubblicato un avviso pubblico per ricercare partner pronti a sponsorizzare Leggenda. Il festival, incentrato sul libro e sulla lettura, andrà in scena da mercoledì 4 a domenica 8 maggio. L'evento è nato nel 2018 da un'idea dell'amministrazione comunale di Empoli, in collaborazione con la biblioteca comunale “Renato Fucini”, Giallo Mare Minimal Teatro, il centro studi “Bruno

Ciari”, le librerie cittadine e le associazioni culturali e sociali del territorio. Leggenda è già stato riconosciuto a livello nazionale tra i migliori festival della letteratura per ragazzi, tanto che il centro per il libro e la lettura e "Nati per Leggere" lo hanno inserito tra i venti più importanti festival italiani.

I soggetti che potranno offrire il loro contributo come sponsor saranno aziende private. Gli interessati, a seconda dell'importanza del contributo offerto, saranno definiti come main partner, gold partner, supporter oppure friend partner.

Le offerte consistano in contributi di natura finanziaria oppure tecnica, in riferimento alla serie di servizi più disparati necessari per la buona riuscita della manifestazione culturale. Ogni forma di pubblicità non contemplata dalla normativa non verrà ammessa.

A conferma del buon lavoro fatto fino ad oggi, nel 2018 e poi nel 2020 Empoli è stata nominata “Città che legge”, qualifica assegnata dal Cepell, d’intesa con l’associazione nazionale comuni italiani, alle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Insomma si avvicina la grande festa che ogni anno a maggio coinvolge tutti gli interessati con spettacoli, incontri con autori, tavole rotonde, momenti formativi e laboratori. La caccia agli sponsor entri nel vivo.