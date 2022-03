Firenze Parcheggi devolve l’incasso di Natale a Lilea Onlus per i bambini ucraini

Fin dall’anno 2015 Firenze Parcheggi devolve l’incasso del giorno di Natale delle proprie strutture a fondazioni ed associazioni del territorio, che si occupano di assistere bambini malati o che vivono in condizioni di disagio. L’ultima donazione di Fipark è avvenuta a seguito dell’emergenza causata dal Coronavirus, quando la Società ha deciso di donare tre ventilatori polmonari al Pronto soccorso di Careggi, per dare un segno concreto di attenzione e vicinanza alla popolazione e al territorio.

Quest’anno la Società ha individuato una realtà associativa fondata da cittadini ucraini residenti a Firenze e provincia: Lilea Onlus, che si occupa di aiutare gli ucraini ad integrarsi nella società italiana, nonché far conoscere agli italiani cultura, storia ed arte dell'Ucraina. Attualmente l’Associazione è impegnata a sostenere ed aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra di invasione, nonchè i rifugiati che arrivano nel nostro Paese, oltre a fornire assistenza umanitaria, anche direttamente in Ucraina.

Pertanto, gli incassi del 25 dicembre, pari a 9.782,00 euro, saranno consegnati all’Associazione Lilea Onlus e saranno finalizzati all’acquisto di medicinali e dispositivi sanitari, per consentire ai bambini dell’ospedale oncologico pediatrico “Okhmatdyt” di Kiev di proseguire le terapie.

“Di fronte alla tragedia che ha colpito il popolo ucraino la Società ha sentito il dovere di fare la propria piccola parte – spiega Carlo Bevilacqua, Presidente e Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi – destinando il ricavato dell’incasso di Natale delle nostre strutture ai tanti bambini ucraini che in questo momento stanno vivendo una situazione drammatica, inasprita dagli orrori della guerra. Non avrei mai pensato di dover, al giorno d’oggi, fare una donazione conseguente ai sacrifici imposti ad una popolazione da un conflitto bellico nel nostro continente. È necessario che le diplomazie di tutto il mondo si adoperino per far cessare la guerra e far tornare a vivere una vita vissuta all’insegna della pace”.

“Ringraziamo Firenze Parcheggi e, personalmente, il Dott. Carlo Bevilacqua per il sostegno ed il prezioso contributo – commenta l’avv. Yuliua Muts, presidente dell’Associazione Lilea Onlus. – Grazie a questa donazione potremo acquistare i preziosi medicinali necessari all'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kyiv. Inoltre, la nostra Associazione, anche grazie al contributo di tanti italiani tra i quali colleghi avvocati, ha potuto raccogliere fondi per l'acquisto di un’autoambulanza e medicinali che, proprio in questo momento, stanno arrivando in Ucraina. Un’altra autoambulanza è stata donata dalla Misericordia di Rifredi e grazie alla Misericordia di Firenze sono stati inviati in Ucraina numerosi camion contenenti aiuti umanitari, oltre al trasferimento a Firenze di profughi ucraini dalla frontiera dell’Ucraina con la Polonia. La nostra Associazione continua a raccogliere fondi per le iniziative umanitarie finalizzate ad inviare aiuti concreti in Ucraina, ma anche ad aiutare ad accogliere i profughi arrivati a Firenze”.

Fonte: Firenze Parcheggi - Ufficio Stampa