Hockey Empoli, i Flying Donkeys continuano a volare: Imola sconfitta

Dopo la doppia vittoria in trasferta a Bomporto della squadra allenata da Stefano Carboncini, prosegue la cavalcata ricca di soddisfazioni.

Domenica 13 marzo, il Pala Aramini ha ospitato la Società Iceinline Imola, per la partita di ritorno della Regular Season. Netto il risultato di 12 a 0 per i Flying Donkeys, anche se la partita è stata tutt’altro che facile per i Toscani, assente Capitan Milcik, con un Imola che ha combattuto fino all’ultimo secondo senza arrendersi mai, costringendo così i giocatori empolesi a mantenere alta la concentrazione, a partire dal portiere Benozzi, che è stato tutt’altro che inoperoso, ma evidentemente in stato di grazia, non ha concesso niente agli Emiliani, fino alla sua uscita, per dare spazio al giovanissimo Bagni, che si è mostrato altrettanto bravo davanti alla gabbia empolese.

I 12 goal, citati in sequenza, sono i seguenti: Cecchi, su assist Carboncini (PP), Simonelli, su assist Soluri, Carboncini, Soluri, Carboncini, Francalanci, Carboncini, Francalanci, Cecchi, e per altre tre volte consecutive Carboncini.

Nonostante i 6 goal di Carboncini, che come ormai ci ha abituato, fa la differenza in campo, fa davvero piacere vedere che praticamente tutti sono in grado di segnare, rendendo quasi inutili le marcature strette sul bomber empolese.

Significative le doppiette dei due difensori, Cecchi, e Francalanci, ma anche i goal di Soluri, e Simonelli, due under 18 che stanno facendo esperienza nella loro categoria a Viareggio (Soluri insieme a Viti), e a Ferrara (Simonelli).

Domenica 27 Marzo, sono venuti a far visita ai Flying Donkeys i Pattinatori Sambenedettesi, bestia nera per i Toscani nei precedenti Campionati, per cui si preannunciavano due partite al fulmicotone.

Gara 1, ore 12.00

Passa meno di un minuto, e i toscani segnano un classico goal fantasma, con un tiro di Carboncini parato dal portiere marchigiano Chiara Sirico, che vede però il disco scavalcarla dopo aver colpito la stecca. L’unico arbitro, che purtroppo è lontano, non vede il goal, e perciò non convalida.

Il goal però non si fa attendere, dopo poco più di 3 minuti, Francalanci riceve un assist perfetto di Milcik, e fulmina il portiere Sirico, per l’1 a 0 meritatissimo. Segue una doppietta di Carboncini, la prima su assist di Milcik, e la seconda rete su assist di Cecchi (3 a 0). Interrompe la sequenza empolese Capitan Tiburtini su azione personale (3 a 1).

Il goal di Tiburtini dà nuova energia al San benedetto che spera nella rimonta, ma il Goalie Biancoceleste Benozzi conferma il suo stato di ottima forma, e blocca tutti i tiri, mentre per Empoli vanno a segno prima Cecchi su assist di Carboncini, e poi Viti, su assist di Pezzè, per un finale primo tempo di 5 a 1, anche se si trova in panca puniti Carboncini, che finirà di scontare la penalità nel secondo tempo.

Infatti, San Benedetto nel secondo tempo sfrutta la superiorità numerica con il goal del 5 a 2, segnato da Luzi su assist di Funari. Ristabilisce le distanze Carboncini, su assist di Milcik (6 a 2), e poi Viti, su assist di Simonelli, per la sua doppietta personale (7 a 2). Al minuto 33.49 prende penalità Cecchi (carica scorretta), e i Marchigiani sfruttano il Power play, con Mucchetti, su assist di Tiburtini. Chiude le segnature Luzi, per il definitivo 7 a 4 a favore di Empoli.

Gara 2, ore 15.00

Davanti alla gabbia empolese, il portiere Benozzi viene sostituito dal giovanissimo Bagni, che purtroppo prende il classico goal “a freddo”, dopo poco più di un minuto, con il goal di Luzi, su assist di Mucchetti. La reazione non si fa attendere, e Carboncini riporta in parità i Biancocelesti, su assist di Cecchi.

I Pattinatori Sambenedettesi in questa seconda partita spingono di più, coscienti del fatto che con le loro tre linee possono mettere in difficoltà le due linee Toscane, che potrebbero accusare la fatica, e si riportano in vantaggio con Noga, su assist di Luzi (min. 05.47. 1 a 2). Pareggia Empoli praticamente sull’ingaggio successivo, con un goal fotocopia del primo, di Carboncini su assist di Cecchi (2 a 2, min.6.00).

Questa gara è più dura della prima, a livello di gioco, e fioccano le penalità. Empoli torna in vantaggio su Power Play (in panca puniti Carminucci per eccessiva durezza), con goal di Cecchi su assist di Milcik.

Segna ancora Carboncini, su azione personale, proprio quando San benedetto è in superiorità numerica (in panca puniti Viti per sgambetto), ripetendosi poco dopo portando Empoli sul 5 a 2, ma non è ancora finita, perché San Benedetto sfrutta un altro Power Play con Tiburtini su azione personale (in panca puniti Milcik per colpo di bastone, min. 19.35), per un finale del primo tempo di 5 a 3.

Nel secondo tempo Capitan Milcik segna su azione personale, portando Empoli sul 6 a 3, ma i Marchigiani trovano ancora forza per reagire, e si riportano sotto con 2 goal, il primo di Luzi su assist di Tiburtini, e il secondo di Mucchetti, sempre su assist di Tiburtini (6 a 5, min. 26.50).

Dopo quest’ultimo goal purtroppo Carboncini non riesce a contenere la rabbia, e l’arbitro lo spedisce in panca puniti per 10 minuti per cattiva condotta.

Nonostante che i Flying Donkeys non si scoraggino, l’assenza in campo di Carboncini si fa sentire, e Coach Stefano riporta davanti alla gabbia Benozzi, perché il gioco si fa davvero duro.

Il pareggio dei Pattinatori arriva in inferiorità numerica (in panca puniti Stanciu, per carica scorretta), grazie all’intercettazione su un passaggio sbagliato di Empoli da parte di Bolognesi, che si porta tutto libero davanti a Benozzi segnando, situazione che si ripete con Luzi, sempre in inferiorità numerica, con in panca puniti Noga, per il vantaggio Sambenedettese, che assapora la vittoria, a meno di 5 minuti dalla fine.

Per fortuna, gli equilibri si ristabiliscono alla fine della penalità di Carboncini, con Cecchi che con grande scelta di tempo ribadisce in porta un rebound del portiere Marchigiano, proprio su tiro di Carboncini (7 a 7, min 38.15).

Non ci sono più segnature, e si va all’overtime.

Tre minuti di pausa, e si riparte, 3 contro 3. Dopo 34 secondi di gioco, per i Marchigiani va in panca puniti Tiburtini (cross checking), e in tre contro due l’occasione era troppo ghiotta per Carboncini per non rifarsi della pausa forzata, segnando il goal definitivo su assist di Cecchi (grande partita, anche la sua), al min. 42.12, finale 8 a 7 Empoli.

Due bellissime partite, senza esclusione di colpi, come ormai è tradizione, fra San Benedetto e Empoli, ma stavolta la bilancia si è decisamente rivolta verso Empoli, che adesso si trova da sola in testa al girone, con 3 punti di vantaggio su Viareggio.

Ma nulla è ancora deciso: il 10 Aprile ci sarà una difficile trasferta a Civitavecchia, che l’Empoli ha battuto in casa, ma che a casa sua è un’avversaria temibile, e il 24, in casa, a Empoli, si vedrà lo scontro diretto con la seconda classificata Viareggio, l’unica squadra che fino ad oggi in questa stagione ha battuto i Flying Donkeys (5 a 3 a Viareggio). D’altronde, con la presenza di giocatori come i due Mattei, Bellini, e Lilli, Viareggio nel girone C1 della serie C resta la squadra da battere.

Fonte: Ufficio Stampa