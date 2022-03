Il Quaranthana chiude la stagione con il comico Paolo Migone

Chiude la stagione teatrale al Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato Paolo Migone comico e cabarettista livornese.

Il camaleontico e visionario Migone giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile alle ore 21:30 sarà sul palco del Quaranthana, Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano) con uno spettacolo di improvvisazione teatrale di una comicità corrosiva e con il nuovo spettacolo DIARIO DI UN IMPERMEABILE.

La capacità di raccontare e la gestualità essenziale daranno vita a situazioni e immagini di grande impatto. Quante volte ci è capitato di veder salire su di un palco un attore con un libro o un diario in mano e ascoltarlo raccontare storie aiutato passo passo dalle pagine dello scritto... L’attore porta sul palco non un libro ma un impermeabile e un impermeabile del tutto particolare. Un regalo fatto dal nonno tanto tempo fa diventato per Paolo un prezioso amico e confidente, un contenitore di storie, di aneddoti e di vita vissuta scritte proprio sull'impermeabile stesso.

In questo spettacolo c'è la vita del cabarettista Paolo Migone ma non tutta, quella che sta vivendo ora a 65 anni suonati. Famiglia, amici, interessi, lavoro nell’ultimo quarto che la vita gli sta riservando.

Il protagonista principale è il TEMPO che nostro malgrado modifica e condiziona a suo piacimento ogni scelta, ogni convinzione. Il tempo scorre come un fiume in piena e i mesi che diventano anni si accumulano inesorabilmente: si parla ormai di 30 anni di matrimonio, 33 anni di professione e un figlio grande di 21 anni. Si racconterà inesorabilmente delle gioie e delle complicazioni di questo lungo percorso vissuto sempre però con grande curiosità e spirito di avventura misto anche ad una notevole dose di incoscienza.

Lo spettacolo chiude la stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Regione Toscana, Ministero della Cultura.

Fonte: Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato