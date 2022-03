Il tour di Gianna Nannini parte da Cascina: appuntamento il 30 marzo

Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, a grande richiesta Gianna Nannini parte con il suo tour da Cascina il 30 marzo a La Citta' del Teatro dove ci sara' il concerto/prova generale organizzato dalla LEG Live Emotion Group.

Gianna Nannini si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

"Questa è la volta buona, io non vedo l’ora e sono certa che la vostra pazienza sarà ricompensata con un tour memorabile, vi aspetto!" afferma Gianna Nannini.

Piano e forte, dolcezza e energia, sono le due anime della rocker che in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto. Il tour nei più bei teatri d’Italia è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker in una nuova espressione artistica.

Biglietti su Ticketone.

Fonte: Ufficio Stampa