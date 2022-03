Gravissimo incidente alla periferia di Montespertoli, morta una persona

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo, a Montespertoli. Una persona è deceduta dopo esser uscita fuori strada a bordo della sua auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 a La Buca, frazione a metà tra Montespertoli e Ortimino. Anche l'elisoccorso è stato allertato.

L'auto viaggiava sulla via Volterrana Sud quando, per motivi ancora da chiarire, è uscita fuori strada. A bordo c'erano due persone: una è morta, l'altra è ferita in maniera importante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, oltre ai carabinieri e alla polizia municipale dell'Empolese Valdelsa. Presente un'automedica assieme a due ambulanze, una della Pubblica Assistenza di Montespertoli e una della Misericordia di Castelfiorentino. Data la gravità del fatto, è stato chiamato anche Pegaso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO