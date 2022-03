La storia del mobile di Quarrata, un percorso espositivo a Villa La Magia

Il Comune di Quarrata presenterà entro l’anno il progetto di un percorso espositivo multimediale dedicato alla storia della produzione artigianale del mobile quarratino. Luogo scelto per il percorso: l’interno dell’ala nord est di Villa Medicea La Magia. Al progetto culturale collaborerà l’Associazione “Magnifico Ingegno Arci Quarrata” che ha formalmente reso disponibili per l’occasione quindici manufatti legati a questa tradizione economica della città.

Attraverso la porzione multimediale del percorso espositivo, i visitatori potranno unire alla visione dei manufatti concessi dall’associazione, l’immersione nell’esperienza visiva di centinaia di scatti fotografici relativi alla produzione del mobile a Quarrata, dal 1960 alla fine del millennio scorso.

Questo patrimonio documentale fotografico sarà reso disponibile dall’amministrazione attraverso un importante progetto di catalogazione digitale che renderà fruibile a tutti il fondo fotografico Carnicelli, attualmente conservato presso la Biblioteca comunale “Giovanni Michelucci”.

"La valorizzazione delle origini economiche quarratine è un obiettivo che deve mantenersi costante nella nostra comunità. Quarrata ha saputo con intelligenza cambiare il suo approccio all’artigianato del mobile e conoscere le fasi di questa transizione può aiutare anche le giovani generazioni a coltivare la resilienza" così Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata, a commento.

"Desidero ringraziare l’associazione “Magnifico Ingegno” e in particolare la sua presidente Rosita Testai per questa collaborazione – conclude Mazzanti -. Chi tiene alla nostra comunità persegue insieme, nell’unione, i fini più importanti. Come quello di ricordare a Quarrata le sue origini e farle conoscere, tramite questo percorso espositivo, a tutti i turisti, anche stranieri, che ne faranno esperienza a Villa La Magia, riconoscendo magari l’origine di qualche pezzo d’artigianato che arreda ancora il proprio salotto".

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa