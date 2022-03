Lavazza per lo Sport, premiata Asd Pattinaggio Artistico di Montecatini

Si è conclusa la prima edizione di “Lavazza per lo sport”, il progetto a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di tutta Italia realizzato da Lavazza in partnership con Sport e Salute. Tra le tante realtà territoriali che hanno aderito all’iniziativa, il terzo premio pari a 8.500 euro in buoni per attrezzature sportive è stato assegnato all’ASD Pattinaggio Artistico Toscana (Montecatini Terme, Toscana) che raccoglie 35 iscritti e che si è distinta per il suo impegno a favore dello sport dilettantistico.

Sono 1.200 le associazioni coinvolte lo scorso anno dal progetto “Lavazza per lo sport sull’intero territorio italiano con una percentuale di iscrizioni maggiore nelle regioni di Lombardia (13%), Piemonte (12%) e Veneto (10%). L’iniziativa si è inoltre rivolta a tutti gli sport, con ASD di diverse discipline che hanno aderito; le pratiche sportive più coinvolte sono state calcio (11,5%), pallavolo (7,9%) e danza (7,2%). Un risultato che ha spinto l’azienda a continuare nel 2022 il percorso intrapreso a favore dell’associazionismo sportivo italiano.

Grazie a “Lavazza per lo sport”, le Associazioni Sportive Dilettantistiche italiane possono aggiudicarsi buoni per articoli sportivi del valore complessivo di 50.000 € grazie a un contest che consente agli acquirenti dei prodotti Lavazza di votare la propria ASD/SSD preferita.

A votare le Associazioni sono chiamati anche i tanti appassionati di caffè che, scegliendo i prodotti Lavazza, possono dare il loro voto digitale.

I dettagli dell’iniziativa rivolta alle ASD sono disponibili sulla pagina: www.lavazza.it/lavazzaperlosport