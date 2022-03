Mammografia a 40 anni, il sindaco di Pontedera firma petizione

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha firmato la petizione, che sarà presentata alla Regione, per chiedere di ampliare lo screening mammografico ( che, normalmente, avviene oggi con un invito ad una visita specialistica rivolto alla donne over 50 ) già all'età di 40 anni.

Il primo cittadino ha così aderito a una campagna dal titolo "Prevenire è vivere, percorso di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno", promossa, a Pontedera, dalla Commissione consiliare sociale e sanità, che ieri mattina, al distretto sanitario di via Colombo a Pontedera, ha consentito di effettuare esami ecografici completamente gratuiti. Ben 50 le donne che hanno partecipato e, per molte, si è trattato di un primo contatto assoluto effettuato in tema di prevenzione di tumore al seno.

"Le donne incontrate sono molte, di diverse età ed estrazione sociale. La risposta è positiva e pensiamo, con il sostegno delle istituzioni che l'iniziativa possa contribuire ad incidere sulla cultura della prevenzione di genere e sulla possibilità di aumentare occasioni di screening senologico", spiega Rossella Prosperi, presidente della Commissione consiliare sociale e sanità del Comune di Pontedera e medico radiologo, che ieri ha effettuato le visite assieme alla collega Lina Mameli e all'assistente Giusy Colia. Il percorso di sensibilizzazione per la prevenzione contro il tumore al seno è promosso, a livello provinciale, dalla conferenza delle donne democratiche.