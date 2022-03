McDonald's dona pasti ai bisognosi in provincia di Firenze: protagonista anche Empoli

McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald donano 325 pasti caldi a settimana alla Comunità di Sant'Egidio e a strutture della provincia fiorentina che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare della Toscana. Coinvolto nella seconda edizione di Sempre aperti a donare – iniziativa organizzata in sinergia appunto da McDonald's, Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare, che ha l'obiettivo di raccogliere e donare 150 mila pasti in 150 comuni italiani – anche il ristorante empolese in via Livornese, oltre a quelli nel capoluogo: piazza Stazione, via Cavour e in via Senese. I pasti saranno assegnati a Comunità di Sant'Egidio, Provincia Romana dell'Ordine Bmv della Mercede, Chiesa Cristiana Missionaria Assemblea di Dio e Caritas Parrocchiale San Giovanni Evangelista.