Oro e argento per la Canottieri Limite al Meeting di Genova

La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica porta a casa un oro e un argento dal Meeting Nazionale di Società del Nord svoltosi domenica 26 marzo a Genova.

Sei gli equipaggi bianco azzurri che sono scesi sulle acque del bacino di Pra i due quattro di coppia under 17 maschile di Edoardo del Rosso, Gabriele Berti, Tommaso Nencini, Valentino Francalacci e quello di Niccolò Bigalli, Gherardo Campori, Niccolò Firenzuoli e Francesco Strona, entrambi non riescono ad entrare in finale.

Ottima prestazione di crescita anche per Leonardo Bianchi che col singolo under 15 maschile giunge terzo nella batteria di qualificazione sfiorando così la finale.

Si confermano competitive Carolina Ceroti e Carlotta Piccini che sul doppio under 17 femminile passano la batteria di qualificazione e conquistano un ottimo quarto posto finale.

Nella specialità di punta col due senza under 15 Tommaso Prosperi e Cesare Borlenghi agganciano la finale e giungono secondi dietro alla Canottieri Gavirate conquistando la medaglia d’argento.

Ritornano sul gradino più alto del podio i due limitesi Daniele Cecchi e Matteo Brunetti che con il loro due senza under 18 risultano imprendibili sulle acque genovesi imponendosi sugli avversari con un vantaggio di oltre quindici secondi.

Fonte: Canottieri Limite