Minaccia con la mannaia negoziante, Daspo urbano per un 41enne in Vettovaglie

Minaccia il titolare di un minimarket in piazza delle Vettovaglie a Pisa con un coltello in stile mannaia e poi ha lanciato una bottiglia di aranciata contro la vetrina. Per questo un 41enne tunisino ha ricevuto il Daspo urbano per i reati compiuti lo scorso 6 marzo per tentata rapina. Il questore gli ha impedito di accedere e stazionare di frotne a tutti i negozi di zona delle Vettovaglie per un anno. In caso di trasgressione, sarà denunciato e rischia la reclusione fino a due anni.