Nel Sorriso di Valeria, a Sonnino un trionfo di solidarietà

E' convocata sabato 23 aprile a Sonnino, Latina, con inizio fissato alle 12 presso l'auditorium comunale in piazza Garibaldi, l'Assemblea annuale dell'associazione sanminiatese "Nel Sorriso di Valeria" per l'approvazione del Bilancio 2021. Tutti i soci, in regola con il tesseramento 2022, possono partecipare in presenza oppure per delega da rilasciare ad altro socio partecipante.

Dopo l'Assemblea verranno consegnati, come ogni anno, attestati di riconoscimento a personalità ed enti che si sono distinti nel sostegno e promozione dell'associazione. Seguirà il pranzo solidale al ristorante "Il Carrubo". Verranno rispettate le prescrizioni anti covid 19 che saranno in vigore al momento. Durante il periodo pasquale e fino all'assemblea, alla sede di Sonnino, saranno esposti e acquistabili con offerta solidale quadri del pittore Gioacchino Natalini con scorci caratteristici di Sonnino e non solo.

Intanto procede regolarmente l'attività della scuola per i bambini orfani in Costa d'Avorio con un contributo da oltre 10mila euro da poco erogato dall'associazione. Infine le parole di pace e speranza del presidente Lucio Tramentozzi: "Facciamo nostre le invocazioni e le preghiere del Papa per la fine della guerra in Ucraina, invitando tutti a contribuire, come già stiamo facendo, alle donazioni e raccolte di beni e medicinali attraverso gli enti istituzionali nazionali o le associazioni territoriali a noi vicine. Auguriamo a tutti i soci e sostenitori una buona e serena Pasqua con la speranza che si tratti di una Pasqua di pace".