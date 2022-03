Nasce l'Oratorio Santa Maria a Ripa, primo evento con Beppe Battaglia

L’associazione Oratorio Santa Maria a Ripa APS ETS è affiliata ANSPI, Associazione Nazionale degli Oratori e Circoli Giovanili. Prendendo spunto dalle richieste di giovani e dalla volontà di dare un nuovo punto di riferimento ai giovani empolesi, in data 20 Dicembre 2021 nove parrocchiani della Parrocchia di Santa Maria A Ripa sotto la guida del parroco P. Manoj Braganza hanno deciso di istituire l’Oratorio di Santa Maria approvandone lo Statuto.

L’Oratorio Santa Maria a Ripa APS ETS si pone l’obiettivo di alimentare il protagonismo delle famiglie sostenendo la passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti, genitori e volontari in un progetto volto a condurre il ragazzo ad una sintesi armoniosa tra fede e vita. Ogni fine settimana presso l’oratorio di Santa Maria a Ripa si possono trovare attività di svago e di interesse culturale, aperte a tutti.

Il primo incontro di interesse culturale sarà Domenica 3 Aprile ore 17,00 presso i locali dell’oratorio, in Empoli Via della Repubblica n. 129, in questa occasione l’oratorio aprirà le porte allo scrittore Beppe Battaglia, scrittore italiano impegnato in tanti progetti negli istituti penitenziari. L’autore racconterà come le carceri contenitori vuoti fanno saltare tutti i legami sociali; ala fine si aprirà un dialogo con i presenti sui temi che Battaglia ha affrontato nei suoi libri frutto di esperienza vissuta.