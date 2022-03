Oscar 2022, Massimo Cantini Parrini cede il passo a Crudelia

Niente da fare per Massimo Cantini Parrini, la notte degli Oscar 2022 non gli ha riservato la tanto attesa statuetta. I migliori costumi premiati sono stati quelli di Crudelia, ma il professionista toscano era candidato con il film Cyrano di Joe Wright.

Non è la prima volta, anche il Pinocchio di Matteo Garrone era nella rosa delle nomination 2021. Sono stati comunque molti i premi per il costumista toscano, addirittura viene da cinque David di Donatello, l'ultimo nel 2021 per 'Miss Marx'.