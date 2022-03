Piano Strutturale, le opposizioni di San Miniato chiedono la discussione in Consiglio

Parlando del Piano Strutturale Intercomunale di San Miniato e Fucecchio, le opposizioni comunali di San Miniato (a firma Manola Guazzini per CambiaMenti, Roberto Ferraro per Lega Salvini Premier e Michele Altini a nome Forza Italia) hanno presentato una mozione per portare la discussione e la presentazione degli elaborati del Piano anche in Consiglio e nelle Commissioni comunali. Queste le richieste presentate per iscritto:

- organizzare quanto prima un momento di presentazione preliminare degli elaborati del Piano e di discussione preliminare in sede di Commissione Assetto del Territorio e di Assemblea consiliare;

- prevedere e a rendere organizzativamente possibili, qualora siano richiesti, incontri tra i gruppi consiliari e la struttura tecnica che sta redigendo lo schema del Piano Strutturale per ricevere chiarimenti, presentare richieste, evidenziare eventualmente problemi e criticità;

- definire e a portare rapidamente a conoscenza dei gruppi consiliari un calendario di presentazione e discussione degli elaborati nelle sedi delle Consulte Territoriali, concordandolo con i tecnici progettisti e con la struttura tecnica del Comune.