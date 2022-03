Picchiato da 7 sull'isola di Capraia, mandibola rotta per un 17enne

Nella gita all'isola di Capraia un 17enne è stato malmenato e picchiato da dei giovani di zona. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno' di oggi. La scolaresca veniva da Lucca, era arrivata mercoledì scorso e si sarebbe trattenuta per una settimana per un progetto educativo 'outdoor'. Il giovane avrebbe discusso con 7 ragazzi capraini, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, pare per recuperare un pallone. Dalle parole i 7 hanno deciso di passare alle mani e il giovane si è ritrovato con la mandibola rotta. È stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. I carabinieri di Capraia hanno poi ricostruito la dinamica e hanno denunciato i 7 per lesioni personali.