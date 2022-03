Premio Giglio Blu per la scrittrice Giuseppina Maestrelli, applausi a Cerreto Guidi

Il Sindaco di Cerreto Guidi ha ricevuto in Municipio Giuseppina Maestrelli, empolese di origine, ma cerretese d’adozione, vivendo nel borgo mediceo ormai da molti anni.

Giuseppina Maestrelli, per tutti ‘Peppetta’, dopo essersi cimentata con successo nella fotografia allestendo alcune apprezzate mostre, è ora principalmente concentrata sulla scrittura.

Alcuni suoi lavori (“Dimmi ciao” e “Terra, mare e cielo”) avevano già ottenuto un buon consenso, tanto da consentire all’autrice di ricevere negli anni scorsi il ‘Collare Laurenziano’, un riconoscimento assegnato ad artisti che si siano distinti per la loro attività.

Molto apprezzato anche il suo ultimo libro “Prima dell’Iphone”, grazie al quale sabato 26 marzo presso l’Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, ha ottenuto una Menzione nella 4 °edizione del Premio internazionale letterario e artistico “Giglio blu”, sezione Narrativa edita.

Il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha così ricevuto in Comune Giuseppina Maestrelli per salutarla e per ringraziarla per il suo significativo impegno culturale.

“Non è la prima volta che Giuseppina Maestrelli che vive e opera a Cerreto Guidi da tanto tempo, ottiene dei riconoscimenti - ha detto Simona Rossetti - sono felice di poterli ancora una volta condividere con lei. Fa piacere che il suo impegno, apprezzato e riconosciuto con dei premi, spazi in varie discipline come la fotografia e la scrittura. Sono contenta per Giuseppina e per il contributo che la sua attività culturale porta a Cerreto Guidi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa