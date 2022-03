Addio a Stefano Ciarpaglini, 'giramondo' scomparso a 55 anni

Una grave perdita per il mondo del comprensorio del cuoio. È morto Stefano Ciarpaglini, aveva da poco compiuto 55 anni, era dipendente della Italprogetti Tannery Division, azienda di San Romano di Montopoli specializzata nella produzione di macchinari per le concerie. La stessa ditta di Lungarno Pacinotti ne ha dato notizia in un post su Facebook: "Oggi è un giorno tristissimo perché inaspettatamente abbiamo perduto un collega e un caro amico, un ottimo tecnico e una persona che è sempre riuscita a lasciare un buon ricordo di sé in ogni lavoro portato a termine in ogni parte del mondo. Ci mancherai, Stefano. Riposa in pace".

Stefano Ciarpaglini, nato e cresciuto a Montopoli, ha lasciato la sua impronta nel mondo lavorativo per la sua competenza e la sua capacità di farsi volere bene da tantissimi colleghi. Sul suo 'diario' di bordo su Facebook annotava per immagini i suoi viaggi intorno al mondo: dalla Russia alla Corea del Sud, dall'Inghilterra a Panama, dalla Francia al Pakistan. Il suo mestiere lo ha portato a viaggiare per conto della Italprogetti, per la quale ha lavorato per 35 anni, prima di andarsene purtroppo troppo presto.