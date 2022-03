TM Wagen e Fondazione Meyer, l'inizio di una nuova 'amicizia'

Non solo beneficenza ma l'inizio di una collaborazione che durerà nel tempo, nel segno della solidarietà. Questo il senso dell'incontro stamani mattina tra Tm Wagen, giovane gruppo toscano del settore automobilistico e Fondazione Meyer, l'ospedale pediatrico fiorentino.

Le due realtà hanno sancito l'inizio dell'amicizia nella concessionaria Tm Wagen Suzuki in via Empoli a Firenze. Presenti all'iniziativa i titolari del gruppo, Armando Guri e Sentilian Hila, l'assessora al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, per il Meyer Alessandro Benedetti segretario generale della Fondazione e Duccio Boldrini responsabile della raccolta fondi, Mirko Dormentoni presidente del Quartiere 4 e Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, partner istituzionale della nuova collaborazione tra Tm Wagen e l'ospedale pediatrico.

Quest'ultima consisterà in una donazione annuale economica per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie, inserita in un progetto più ampio di collaborazione continua e partecipata, anche tramite eventi e iniziative solidali.

Le beneficenza del gruppo automobilistico proseguirà con la volontà di sostenere le necessità del Meyer, dalle attrezzature all'avanguardia alla ricerca, fino all'attenzione rivolta alle famiglie per quanto riguarda l'alloggio e la permanenza di coloro che arrivano per le cure anche da fuori la Toscana. Un'attenzione dedicata anche a tutti i progetti in corsia come la pet therapy, clown e la ludoteca.

Armando Guri e Sentilian Hila, titolari Tm Wagen (foto gonews.it)

Tm Wagen, gruppo automobilistico con sedi a Pistoia, Empoli e Firenze, è un'azienda giovane e composta da giovani. L'attenzione al sociale cresce con quest'ultima collaborazione: "Per noi è un passo importantissimo e un onore - dichiarano i titolari Guri e Hila - e pensiamo che lo sia anche per la città. Era nostra intenzione da tempo iniziare questa partnership benefica e il nostro supporto alle campagne della Fondazione durerà nel tempo. Il nostro gruppo è molto attivo su questo tipo di iniziative - continuano i titolari della rete di concessionarie - facciamo più campagne benefiche ma poche vengono effettivamente pubblicizzate. Stavolta vogliamo ringraziare i nostri clienti, rappresentando chi ci sceglie con questa collaborazione con Meyer". L'inizio di un'amicizia che lancia un messaggio positivo: "Ci auspichiamo che in futuro il nostro contributo possa crescere, anche in base al nostro lavoro, per sostenere sempre di più l'ospedale pediatrico".

"La sensibilità dei nostri cittadini e del mondo delle aziende e imprese è straordinaria - commenta l'assessora Funaro - soprattutto in un momento come questo dove i nostri ospedali si trovano a svolgere funzioni sempre più centrali e delicate". Si tratta di "un'importante donazione, non solo economica ma un'attenzione e sensibilità al mondo dell'infanzia e dei più fragili".

"Siamo molto contenti che siano le piccole imprese del territorio a dare segnali importanti. Siamo abituati solitamente alle grandi imprese che fanno donazioni e opere di sostegno, e vedere le piccole imprese impegnate in questo settore ci riempie il cuore - dichiara Sorani, presidente Confartigianato Firenze - siamo contenti che siano sempre di più le realtà del territorio fiorentino a dare sostegno in questo senso. Firenze ha un cuore grande, così come i suoi artigiani e le piccole imprese".

"È rilevante sia l'aiuto, sia il pensiero solidale di responsabilità sociale che un'impresa ha nei confronti del Meyer" aggiunge Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer. "Noi come Fondazione riceviamo delle risorse da privati o imprese che consentono all'ospedale di far meglio e prima la nostra attività. Siamo in una fase storica particolare dove ci siamo accorti quanto importante sia poter avere un sistema sanitario efficiente e pronto. Indipendentemente da questa pandemia che ci ha attraversato, il Meyer ha sempre pensato al futuro. Questa donazione cade in una fase storica in cui l'ospedale sta crescendo: abbiamo due cantieri aperti, a giugno sarà inaugurato il Meyer Health Campus, il prossimo anno inaugureremo il Parco della Salute e dunque c'è grande futuro. Essere accanto all'ospedale - conclude Benedetti - significa accompagnare questo percorso di crescita, per cui ringraziamo Tm Wagen Firenze e coloro che dimostrano sensibilità aiutandoci".