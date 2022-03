Violenza sulle donne, aggredita a colpi di casco dal marito poliziotto

Un nuovo triste caso di violenza ai danni di una donna. Un brutto episodio in cui a rendersi protagonista stavolta è un uomo incapace di accettare la fine della relazione con la propria compagna. Come apprendiamo dal quotidiano Il Tirreno, il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo, a Castiglione, provincia di Grosseto. E' così che l'autore del gesto, di mestiere poliziotto, ha raggiunto in moto la moglie e chi era in sua compagnia. Poi lo sconsiderato e furente gesto: la donna e il suo accompagnatore sono stati colpiti con il casco dall'aggressore, poi allontanatosi, fuori di sé, addirittura armato di pistola.

Dopo una serie di ricerche da parte delle forze dell'ordine, il poliziotto si è presentato in questura a Grosseto offrendosi alle autorità e consegnando la pistola. La moglie e l'uomo che era con lei, vittime di aggressione, sono stati curati al pronto soccorso e in seguito dimessi.