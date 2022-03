A capo di una baby gang, arrestato rapper 20enne ad Arezzo

Arrestato un rapper 20enne toscano, conosciuto col nickname Montana, secondo la polizia di Arezzo a capo di una baby gang con la quale si faceva fotografare pure armato.

Il giovane è sospettato di essere responsabile di rapine in strada, minacce, estorsioni e lesioni aggravate in zona piazza Sant'Agostino. La squadra mobile di Arezzo ha raccolto le testimonianze di molte fittime, soprattutto minorenni.

Oltre ad avvicinare la vittima arrivavano gli altri membri della baby gang, mostrando coltelli e altre armi improprie, per poi rubare telefono o portafogli al malcapitato. In più, per tornare in possesso del bottino venivano chiesti dei soldi a estorsione.

Montana era il capo che indirizzava la condotta degli altri ragazzi. Il tutto spesso accompagnato dalla dicitura 52100, codice postale di Arezzo con il chiaro intento di sottolineare il carattere territoriale della gang. L'arrestato ora è nel carcere di Sollicciano.