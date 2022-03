A fuoco un autobus in un parcheggio, 8 auto danneggiate

I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 7, in località Corsagna nel comune di Borgo a Mozzano, per un incendio che ha coinvolto un autobus all'interno di un parcheggio in via Lama. L'intervento del personale dei vigili del fuoco, intervenuto con 3 mezzi e 7 unità, è valso a contenere l'incendio e ad evitare che quest'ultimo si propagasse ai vicini automezzi in sosta. Si segnalano danni causati da irraggiamento di calore per 8 vetture che si trovavano parcheggiate nei pressi dell'autobus. Non risultano persone coinvolte.