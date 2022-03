A San Marcello Piteglio torna l'Adventure Outdoor Fest

Ogni anno una vivace comunità di appassionati di montagna, di amanti dello stile di vita outdoor e di sport all'aria aperta, ma anche molti curiosi, si riuniscono tra le montagne, per "ri-connettersi" alla natura e celebrare le proprie passioni. Nel 2022 l'Adventure Outdoor Fest torna, grazie al contributo della Fondazione Caript, dal 29 Giugno al 3 Luglio a San Marcello Piteglio, sulla Montagna Pistoiese.



Nei prossimi mesi verrà svelato un programma ricco di appuntamenti tra cui la riconferma del Tuscany Slackline Meeting con centinaia di atleti da tutta Italia e da alcuni paesi esteri; la valorizzazione dei nuovissimi sentieri del progetto Segnavie, attraverso attività di trekking e trail running; la sfida di arrampicata tra top climbers sulle pareti strapiombanti del Canyon Park.

E ancora esperienze in natura, bici, corsi, laboratori, yoga, bushcraft, forest bathing, attività per famiglie e bambini.

Ogni appuntamento sarà seguito da guide, trainer e professionisti che condurranno passo passo anche chi è meno esperto o chi sperimenterà per la prima volta queste attività, permettendogli di avvicinarsi con il corretto approccio e in modo divertente e sostenibile.

Non mancheranno le presentazioni di libri, gli incontri con grandi atleti, la musica e il cinema all'aperto, con i video spettacolari degli Adventure Movie Awards.

La call per la partecipazione gratuita al concorso cinematografico internazionale, giunto anch'esso alla nona edizione, è aperta da qualche giorno. Come ogni anno, sono attesi alcuni tra i migliori corto e medio-metraggi di avventura, esplorazione e sport outdoor del panorama mondiale. Gli Adventure Movie Awards sono la bussola che guida e "ispira" da sempre l’intera manifestazione, grazie alla condivisione di storie di avventura che hanno il potere di ampliare la comprensione di se stessi come parte integrante della natura, film e incontri capaci innescare cambiamenti sociali e ambientali positivi nelle nostre comunità locali e in tutto il mondo.

I premi del 2022 saranno il GRIVEL GOLDEN AXE AWARD (la famosa picozza d’oro o Piolet D’Or) per la miglior storia/spedizione/avventura, l'ECO ADVENTURE AWARD, per il video più significativo sul tema natura ed ecologia e il NO LIMITS TO HAPPINESS AWARD dedicato, assieme a Dynamo Camp, alla forza, alla resilienza e alle incredibili imprese di atleti, esploratori, viaggiatori disabili. I film selezionati verranno proiettati, nei giorni del festival, in alcune spettacolari location naturali della Montagna Pistoiese.

Non resta che segnare la data in calendario e seguire i canali di Adventure Outdoor Fest per restare aggiornati sulla pubblicazione di tutti gli appuntamenti.

Fonte: Ufficio Stampa